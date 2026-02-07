Niğde'de TIR ile otomobil çarpıştı; 2'si çocuk 4 yaralı

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Basmakçı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 AVZ 250 plakalı otomobil ile 01 AOJ 71 plakalı TIR, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan R.Ö. (5), H.R.Ö. (7), S.Ö. (28) ve G.D. (52) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.