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Niğde'de Kadın Cinayeti: Gezer Toprağa Verildi

Niğde'de Kadın Cinayeti: Gezer Toprağa Verildi
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Niğde'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Niğde'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan İpek Gezer'in naaşı, yakınları tarafından alınarak Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gezer'in cenazesi, Derbent Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, kadının ailesi, yakınları, Gümüşler Belde Belediye Başkanı Bayram Uzan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Dün Selçuk Mahallesi Gök Sokak'ta bir otomobilde tartıştığı Ö.O. (38) tarafından tabancayla vurulan Gezer, hayatını kaybetmişti. İntihar girişiminde bulunan Ö.O. ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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