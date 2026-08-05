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Niğde'de Kadın Cinayeti: Zanlı İntihar Girişiminde Bulundu

Niğde'de Kadın Cinayeti: Zanlı İntihar Girişiminde Bulundu
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Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi Gök Sokak'ta 33 ANV 420 plakalı otomobilde Ö.O. (38) ile İpek G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.O, yanındaki tabancayla İpek G'ye ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, İpek G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Ö.O. ise ambulansla, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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