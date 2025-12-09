Niğde'de sulama havuzuna düşen kişi öldü
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 60 yaşındaki Mustafa Ünal, evinin bahçesindeki sulama havuzuna düştü ve yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ünal (60), Karacaören köyündeki müstakil evinin bahçesinde sulama amacıyla kullanılan havuza düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
