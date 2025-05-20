Niğde'de Su Verimliliği İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Niğde'de Su Verimliliği İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Niğde'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri su tasarrufu ve sürdürülebilir su yönetimi konularında eğitmek amacıyla protokol imzaladı. Protokol 3 yıl süreyle geçerli olacak.

Niğde'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Su Verimliliği Seferberliği İşbirliği Protokolü" törenle imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnci Yavuz Kadıoğlu Anaokulu Toplantı Salonunda imzalanan protokolle, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin su tasarrufu, suyun bilinçli kullanımı ve sürdürülebilir su yönetimi konularında eğitilmesi hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, eğitimin yalnızca akademik başarıya odaklanmadığını, aynı zamanda öğrencileri çevresel duyarlılık ve toplumsal sorumluluk bilinciyle donatmanın da temel bir görev olduğunu belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ise suyun sadece bir üretim aracı değil, aynı zamanda bir yaşam hakkı ve medeniyet göstergesi olduğunu kaydetti.

Protokol 3 yıl süreyle geçerli olacak ve tarafların mutabakatıyla revize edilebilecek.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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