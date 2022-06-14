Niğde'de sel nedeniyle yol çöktü, heyelan meydana geldi (3) - Haberler

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Niğde'de sel nedeniyle yol çöktü, heyelan meydana geldi (3)

Demirören Haber Ajansı - Ali Kadı - Güncel
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Niğde'de sel nedeniyle yol çöktü, heyelan meydana geldi (3)

HIZLI TREN TÜNEL İNŞAATINDAKİ 3 İŞÇİ KURTARILDINiğde'yi etkisi altına alan sağanak nedeniyle oluşan selde, Ulukışla ilçesindeki hızlı tren tünel inşaatında çalışan 3 işçi mahsur kaldı.

HIZLI TREN TÜNEL İNŞAATINDAKİ 3 İŞÇİ KURTARILDI

Niğde'yi etkisi altına alan sağanak nedeniyle oluşan selde, Ulukışla ilçesindeki hızlı tren tünel inşaatında çalışan 3 işçi mahsur kaldı. Sel sularıyla dolan tüneldeki 3 işçi, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 3 işçi, ambulanslarla kontrol amaçlı Ulukışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye gelerek kurtarma çalışmasını izleyen Niğde Valisi Mustafa Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "6 köyde, ilçelerde ve merkezde taşkınlar oldu. Saat 18.00 gibi Ulukışla ilçesinde hızlı tren şantiyesinde 3 işçinin mahsur kaldığını öğrenir öğrenmez, devletimizin bütün imkanları polis, jandarma AFAD, emniyet seferber oldu. Kaygı duymuştuk ama çok şükür mahsur kalan 3 vatandaşımızı sağ salim çıkardık. Allah onları çocuklarına bize bağışladı. Geçmiş olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ali KADI/NİĞDE,


Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

Ulukışla Niğde Güncel Haberler

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