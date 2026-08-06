Niğde'de şarampole devrilen otomobilde 1 ölü, 3 yaralı
Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
O.K. (19) idaresindeki 51 ER 709 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolunun Aktaş beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.E.A. (18) ve F.K. (17) yaralandı, Bedirhan A. (17) yaşamını yitirdi.
Yaralılardan O.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA