Niğde'de sahte altınla dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

Niğde'de sahte altın kullanarak vatandaşları dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medyadan kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, büyükbaş veya küçükbaş hayvan alışverişinde sahte altın kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çiftlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada, Azatlı beldesindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA