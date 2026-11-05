Niğde'de sabah etkili olan sis kara yollarında görüş mesafesini azalttı

Niğde'de sabah etkili olan sis kara yollarında görüş mesafesini azalttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde'de gece hava sıcaklığının düşmesinin ardından sabah saatlerinde etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini azalttı. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken kent genelinde aralıklarla yağmur da etkili oluyor.
Niğde'de sis, görüş mesafesini düşürdü.
Gece hava sıcaklığının düşmesinin ardından kent genelinde sabah sis etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi azalırken, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Öte yandan, kent genelinde aralıklarla yağmur etkili oluyor.
Kaynak: AA