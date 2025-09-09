Niğde'de Pompalı Tüfekle Saldırı Anları Kamerada
Niğde'de bir kasabın, güzellik merkezi sahibine yönelik pompalı tüfekle saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganı engellemeye çalışan bir arkadaşının mücadelesi de yer alıyor.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Niğde'de kasap Alper Kaan Çelikbaş'ın tartıştığı güzellik merkezi sahibi Ayhan İmir'i pompalı tüfekle vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, pompalı tüfekle ateş açan Çelikbaş'ı bir arkadaşının engellemeye çalıştığı görüldü.
Haber - Kamera: NİĞDE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel