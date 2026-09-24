Niğde'de otomobil kanala düştü, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Niğde'de otomobil kanala düştü, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+9 sitede yayında
Güncelleme:
Niğde'de sürücüsü henüz öğrenilemeyen 51 ES 524 plakalı otomobil, Selçuk Mahallesi Gök Sokak'ta kanala düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü sedyeyle kanaldan çıkarıp Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Niğde'de otomobilin kanala düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 51 ES 524 plakalı otomobil, Selçuk Mahallesi Gök Sokak'ta kanala düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sedyeye alınarak kanaldan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA