Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulması ve İsrail'in çıkardığı idam yasası Niğde'de protesto edildi

Niğde'de Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen protesto yürüyüşünde, Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulması ve İsrail'in Filistinli esirlere idam yasası tepkileri dile getirildi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyerek İsrail'in uygulamalarını kınadı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Niğde Şubesinin düzenlediği programda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar öğle namazının ardından Dışarı Camisi önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen grup, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan AGD Niğde Şube Başkanı Mesut Oral, İsrail'in bölgedeki saldırgan tavrının ve hukuksuz uygulamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İsrail Meclisinin, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki gösteren Oral, "Bugün burada safımızı ilan etmeye geldik. Siyonist zalimler, Filistinli esirlerin idamına yol açacak kanunu rahatça onaylayabilmişlerdir. Bu kararlar bir inancı yok etme, bir ümmeti diz çöktürme çabasıdır ancak bu ümmet asla boyun eğmeyecektir. Bugün Filistin'de, Gazze'de sadece bir bölge değil, insanlık onuru müdafaa edilmektedir. Mescid-i Aksa bir ayı aşkın süredir ibadete kapalı tutulmakta ve altındaki kazı çalışmalarıyla yıkılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılmaktadır." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarının sadece Filistin'le sınırlı kalmadığını belirten Oral, İran ve Lübnan'daki kardeşlerinin de yanında olduklarını aktardı.

Katılımcılar, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Sefa Karcı
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor

Böylesi daha önce olmadı! Dünyanın gözü bu haritada
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti