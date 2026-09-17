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Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı

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Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı
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Niğde'nin Bor ilçesinde kuru domates ve lahana hasadı başladı.

Niğde'nin Bor ilçesinde kuru domates ve lahana hasadı başladı.

İlçeye bağlı Kaynarca köyünde gerçekleştirilen hasada katılan Vali Nedim Akmeşe, tarlalarda incelemelerde bulunarak üreticilerden bilgi aldı.

Vali Akmeşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürünlerin katma değerinin artırılması için teşvik programları uyguladıklarını söyledi.

Kurutulmuş ürünlerin yurt içinin yanı sıra yurt dışına da ihraç edildiğini belirten Akmeşe, üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Üretimde emeği geçenlere teşekkür eden Akmeşe, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz işletmelerini bu anlamda dizayn etmişler ve kurutulmuş ürünlerimizi hem ülkemizde hem de daha çok dış piyasaya ihraç ediyorlar. Niğde'nin lahana üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri. Kentte yaklaşık 300 bin ton rekolte bekleniyor. Lahana üretimi açısından Niğde'miz çok önde bir ilimiz. Türkiye'de lahana üretiminde ikinci sıradayız. Salçalık domates üretiminde de Türkiye'de altıncı sıradayız. Aslında kent tarımsal üretimde çok özel bir yerde. Biz bu üretimi katma değerli, kaliteli, ihracata dönük, iyi tarım uygulamalarıyla birlikte yapmayı ve sürdürmeyi amaçlıyoruz."

Lahana hasadının aralık ayının ortasına kadar devam edeceğini anlatan Akmeşe, ata tohumundan üretilen lahananın Niğde dışında yetişmediğini sözlerine ekledi.

Programa, Bor Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA
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