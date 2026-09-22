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Niğde'de kontrolden çıkan otomobil üst geçitten düşerek sürücüsünü yaraladı

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Niğde Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil üst geçitten yola düştü. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

NİĞDE'de kontrolden çıkarak üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak üst geçitten yola düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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