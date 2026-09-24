Niğde'de kontrolden çıkan otomobil kanala düştü, sürücü yaralandı

Niğde'de kontrolden çıkan otomobil kanala düştü, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde'de sabah saatlerinde Selçuk Mahallesi Kanal Sokak'ta kontrolden çıkan otomobil kanala düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi; araçta sıkışan sürücü kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
NİĞDE'de kontrolden çıkarak kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Selçuk Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak kanala düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı