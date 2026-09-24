Haberler

Niğde'de kontrolden çıkan otomobil kanala düştü, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+25 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de sabah saatlerinde Selçuk Mahallesi Kanal Sokak'ta kontrolden çıkan otomobil kanala düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi; araçta sıkışan sürücü kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

NİĞDE'de kontrolden çıkarak kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Selçuk Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak kanala düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kontrolden çıkan işçi servisi dükkana daldı! 10 yaralı

İşçi servisi dükkana daldı! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi

Türkiye'den Vietnam'a gençleşmeye gitti! Son hali şaşkına çevirdi
64 yıl sonra bir ilk! Çin liderinden ABD'ye tarihi ziyaret

64 yıl sonra bir ilk! Trump tarihe geçti
Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Vali yardımcısından acı haber! Ortaya çıkan detay kahretti
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek

Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
Silahlı kavganın ortasında kalan 9 yaşındaki çocuk öldü! 'Okula gidecekti, mezarda yatıyor'

9 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! Aracın arka koltuğunda oturuyordu
Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular

Şara, eşcinsel lider ile bir araya geldi! İşte görüştükleri konu