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Niğde'de kayıp kişi için gölde başlatılan arama çalışmasına sabah devam edilecek

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Niğde'de kaybolan Mehmet Elmas için yapılan arama çalışmaları, sabah saatlerinde devam edecek. Gümüşler Baraj Göleti kıyısında kaybolduğu belirtilen Elmas'a ait kıyafetler ve cep telefonu bulundu.

Niğde'de kayıp kişi için gölde başlatılan arama çalışmasına sabah devam edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gümüşler beldesindeki Gümüşler Baraj Göleti kıyısında kaybolduğu belirtilen Mehmet Elmas'a ait olduğu iddia edilen kıyafetler ve cep telefonunun bulunduğu ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis, Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi gölde arama yaptı.

Ekipler, ara verdikleri çalışmalara gün ışığıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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