Niğde'de İYİ Partili 6 Belediye Meclis Üyesi Partilerinden İstifa Etti

Niğde'de İYİ Partili 6 belediye meclis üyesi, partilerinden istifa etti. İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun ve Niğde Merkez İlçe Başkanı Selçuk Demir ve yönetim kurulu üyelerinin istifasının ardından Niğde Belediyesi meclis üyeleri Cem Uzun, Ferit Aydoğan, Yunus Aybar, Duran Altıntaş, Vahit Akpınar ve İdris Türköz, ortak bildiri imzalayarak partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Böylece, mecliste İYİ Partili meclis üyesi kalmadı.

NİĞDE'de İYİ Partili 6 belediye meclis üyesi, partilerinden istifa etti.

İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun ve Niğde Merkez İlçe Başkanı Selçuk Demir ve yönetim kurulu üyelerinin istifasının ardından Niğde Belediyesi meclis üyeleri Cem Uzun, Ferit Aydoğan, Yunus Aybar, Duran Altıntaş, Vahit Akpınar ve İdris Türköz, ortak bildiri imzalayarak partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Böylece, mecliste İYİ Partili meclis üyesi kalmadı.

Grup adına açıklama yapan Ferit Aydoğan,"Her türlü zorluğa ve engele rağmen, tüm aşamalarında Niğde İYİ Parti Belediye Meclis Üyeliği görevlerini son yerel seçimlerden bu yana başarı ile sürdürdük. Ancak İYİ Parti Genel Merkezi'nin izlediği siyasetin tabanla örtüşmediğini, yine genel merkezin Niğde il ve ilçe teşkilat başkanları ile yönetim kurullarının net bir gerekçe gösterilmeksizin, ahbap çavuş ilişkileri sürdürürcesine görevlerinden çekilmelerini talep etmesi konusunun antidemokratik bir tavır olduğu kanısına vardık. Yıllardır bu partinin öncesinden, kuruluş sürecinden ve sonrasında gecesinin gündüzüne katarak bütün baskılara göğüs geren insanların emeklerini yok saymanın şuursuzluğuna artık ortak olmamız mümkün değil. Bizler bu şehre ve ülkeye hizmet için çıktığımız yolda Niğde halkının haklarını savunmak üzere bağımsız şekilde devam etmek üzere parti üyeliklerimizden istifa ediyoruz" dedi.