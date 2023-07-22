Niğde'de Horoz Dövüşü Yapan 71 Kişi Gözaltına Alındı
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Niğde'de horoz dövüşü organize eden 71 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 22 horoza el konuldu. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
NİĞDE'de horoz dövüştüren 71 kişi gözaltına alındı, 22 horoza el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Eminlik köyünde horoz dövüşü organize edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler 71 kişiyi gözaltına aldı, 22 horoza el koydu. İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Güncel