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Niğde'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki Yertaş Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

(NİĞDE) - Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki Yertaş Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili adli soruşturma ve idari inceleme başlatıldı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan Yertaş Havai Fişek Fabrikası'nda patlama meydana geldi.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, patlama 26 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve MEDAŞ ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı kişinin, Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla il dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edildiği bildirildi.

Valilik, olayla ilgili adli soruşturma ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA
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