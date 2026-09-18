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Niğde'de Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

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Niğde'de Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
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Niğde'de Gaziler Günü kapsamında yürüyüş ve tören düzenlendi.

Niğde'de Gaziler Günü kapsamında yürüyüş ve tören düzenlendi.

Derbent Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, Niğde Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrenciler ve vatandaşlar, marşlar eşliğinde Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda devam eden törende konuşan Vali Nedim Akmeşe, gençler, gaziler ve şehit aileleriyle birlikte yürümekten duyduğu gururu dile getirerek, "Bizler tarih boyunca vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda gözünü bile kırpmadan öne atılmış bir milletin evlatlarıyız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu asil milletin vatan sevgisinin en somut ve en gurur verici timsalleridir. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e milletimiz adına gazilik unvanının verildiği, aynı zamanda bu vatan için canını hiçe sayan bütün gazilerimize vefamızı ve minnetimizi gösterdiğimiz müstesna bir gündür." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de vatanın bağımsızlığı ve milletin bekası uğruna canlarını siper eden gazilerin Gaziler Günü'nü kutladı.

Yürüyüş ve törene, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Hasan İpek, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, protokol üyeleri, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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