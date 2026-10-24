Niğde'de fren yerine gaza basan sürücünün aracı, kişiye çarpıp inşaat alanına girdi

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Niğde'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı SUV tipi araç, iş yerinin önünde oturan kişiye çarparak inşaat alanına girdi.

S.S. (62), Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 51 AEP 108 plakalı SUV tipi aracıyla seyir halindeyken refüje çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada S.S'nin fren yerine gaza bastığı araç, bakkalın dondurma dolabına ve yanında oturan kişiye çarparak inşaat alanına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kişi, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA