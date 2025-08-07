Niğde'de Dolap Devrilmesi Sonucu 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Değirmenli beldesinde bir evde dolabın devrilmesi sonucu 6 yaşındaki M.Ö. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ancak çocuk kurtarılamadı.

Niğde'de üzerine dolap devrilen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Değirmenli beldesinde müstakil bir evde ikamet eden M.Ö'nün üzerine dolap devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.Ö, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
