Haberler

Dijital Dünyada Kadın Sempozyumu Niğde'de

Dijital Dünyada Kadın Sempozyumu Niğde'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, "Dijital Dünyada Kadın: Görünürlük ve Eşitlik Mücadelesi" sempozyumu gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, "Dijital Dünyada Kadın: Görünürlük ve Eşitlik Mücadelesi" sempozyumu gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan İŞKUR Niğde İl Müdür Yardımcısı Ayşegül Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anmak için toplandıklarını söyledi.

Özdemir, konferansın dijitalleşme çağında kadın emeğinin görünürlüğü arttırmak için gerçekleştirildiğini belirtti.

Konferansta, dijital şiddeti ve Birleşmiş Milletlerin dijital şiddete nasıl müdahale ettiğinin konuşacaklarını belirten Özdemir, "Dijital dünyada kadının görünürlüğü, eşitliği ve mücadele alanını anlatacağız. Aynı zamanda kadınların toplumsal hayattaki konumunun dijitalleşme çağında nasıl olduğunu aktarmaya çalışacağız. Kıymetli hocalarımız bizimle birlikte bu toplantıyı gerçekleştirecek. O hocalarımızı dinledikten sonra da öğrencilerimiz bu konuda kendilerini geliştirmiş olacaklar diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız

NATO'dan Gaziantep'te düşürülen füze sonrası "Hazırız" mesajı
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti

Küçükken hepimizin korktuğu şey onun başına geldi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü

Düşen füze bakın nereye çarpmış! Facianın eşiğinden dönüldü
Nişandaki görüntü olay oldu! 'Bu düğün olmaz' yorumları yapılıyor

Nişandaki görüntü olay oldu! "Bu düğün olmaz" yorumları yapılıyor