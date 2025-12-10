Niğde'de "Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılında Kamuoyunda Bilinirliği Sempozyumu" yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle "Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılında Kamuoyunda Bilinirliği Sempozyumu" düzenlendi.

Vali Cahit Çelik, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında yaptığı konuşmada, denetimli serbestlik sisteminin 20. yılını bilim insanları, uygulayıcılar ve paydaş kurumlarla birlikte değerlendirmek üzere toplandıklarını söyledi.

Denetimli serbestliğin sadece bir infaz modeli olmadığını belirten Çelik, toplumla yeniden bütünleşmesi gereken bireylere uzanan önemli bir destek mekanizması olduğunu ifade etti.

Çelik, sistemin rehabilitasyon, eğitim, toplumsal katkı ve tekrar suç işlemeyi önleme hedeflerini aynı potada buluşturan çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu kaydetti

Sempozyumun Türkiye'de yürütülen gelişim çalışmalarını desteklemek için düzenlendiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Sempozyum hem teorik hem de uygulamalı yönleriyle denetimli serbestliğin geleceğine ışık tutmaktadır. Denetimli serbestlik sistemi şüphelinin, sanığın veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapılmasını, iyileştirilmesini ve topluma yeniden kazandırılmasını amaçlayan çağdaş bir infaz, denetim ve iyileştirme modelidir. Bugün sunulan mesleki eğitim imkanları, iyileştirme çalışmaları ve sosyal destek programları yalnızca yükümlülerin bireysel gelişimlerine katkı sunmakla kalmamakta, toplumun sosyal bütünlüğünü güçlendirmeyi hedefleyen geniş kapsamlı bir yaklaşımı da yansıtmaktadır."

Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren de amaçlarının yükümlünün sorumluluk bilinci kazanmasını sağlamak olduğunu anlatarak, "Bu sistem cezayı yalnızca infaz eden bir mekanizmanın ötesine geçirip, bireye rehberlik eden, destek veren ve onu yeniden topluma kazandırmayı hedefleyen bir yapıyı temsil etmektedir. Bugün burada, yirmi yıllık tecrübenin ışığında, daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha etkili bir denetimli serbestlik vizyonu oluşturmak için buluştuk." dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyumun açılışının ardından sunum yapılan programa öğrenci ve akademisyenler katıldı.