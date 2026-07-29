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Niğde'de "Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali" düzenlenecek

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Niğde'de, Aladağlar'ın doğal güzellikleri ile Çamardı dondurmasının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali" gerçekleştirilecek.

Niğde'de, Aladağlar'ın doğal güzellikleri ile Çamardı dondurmasının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali" gerçekleştirilecek.

Niğde Valiliği, belediye, Çamardı Kaymakamlığı, Çamardı Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek festival, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Üç gün sürecek festival kapsamında Aladağlar'ın dağcılık potansiyeli, kentin doğal güzellikleri ve tescilli Çamardı dondurmasının ulusal ölçekte tanıtılması hedefleniyor.

Festivalin ilk günü kent merkezinde çocuk etkinlikleri, dondurma yarışmaları, kortej yürüyüşü, resmi açılış töreni ve "Aladağlar ve Dağcılık" konulu söyleşi gerçekleştirilecek, sanatçı Ferhat Göçer'in konser verecek.

İkinci gün ise Aladağlar'daki Emli Vadisi'nde temel izcilik ve kampçılık eğitimleri, doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ile off-road araçları, ATV ve karavan sergileri düzenlenecek, katılımcılara yöresel ürünler ile Çamardı dondurması ikram edilecek.

Aynı gün kent merkezinde aile ve çocuk etkinlikleri, illüzyon gösterileri, ödüllü dondurma yarışmaları, halk oyunları, çok sesli koro dinletisi ve ritim grubu performansları gerçekleştirilecek, akşam ise sanatçı Ünal Ecemiş konser verecek.

Festival, 2 Ağustos Pazar günü Çamardı Hükümet Meydanı'nda sanatçı İsmail Altunsaray'ın konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA
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