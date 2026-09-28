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Niğde'de çalıştığı balkondan düşen 33 yaşındaki kişi hastanede öldü

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Niğde'de bir apartmanın 1. katındaki balkonda çalışan 33 yaşındaki kişi, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Niğde'de çalıştığı balkondan düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1. katındaki balkonda çalışan Emre Bayhan (33), dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bayhan, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bayhan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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