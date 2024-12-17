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Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Düzenlendi
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Niğde'de Valilik ve Yeşilay tarafından Sazlıca beldesinde gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu ile mücadele konuları ele alındı. Vali Cahit Çelik, uyuşturucunun terörden daha tehlikeli olduğunu vurguladı ve yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Niğde'de Valilik ve Yeşilay iş birliğinde Sazlıca beldesinde vatandaşlara yönelik Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik, Belediye Düğün Salonu'ndaki programda, uyuşturucunun terörden daha tehlikeli olduğunu belirtti.

Emniyet ve Jandarma birimlerinin 2024'te yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 772 kişiden 206'sının tutuklandığını aktaran Çelik, operasyonlarda 121 kilogram esrar, 9 kilogram kokain, 389 gram eroin, 15,5 kilogram sentetik uyuşturucu ile 592 bin 737 sentetik ecza ele geçirildiğini bildirdi.

Sazlıca Belediye Başkanı Mustafa Günaydın da yerel yönetim olarak bağımlılıkla mücadelede her türlü desteği sürdüreceklerine işaret etti.

Yeşilay Şube Başkanı Hayri Yıldız ise Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede üstlendiği role dikkati çekerek, "Toplumumuzun her kesimine ulaşarak, bağımlılıkla mücadelede güçlü bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Eğitimlerimiz artarak devam edecek ve ailelerin bu mücadelede daha aktif rol almasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin sunum yaptı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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