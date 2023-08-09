Niğde'de 72 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Niğde'de yabancı plakalı bir tırda 72 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik ekipleri, yabancı plakalı bir tır ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tırı durduran ekipler şoförü gözaltına alırken arama yaptı. Aramada tırın dorsesine zulalanmış 72.5 kilo esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, adliyeye sevk edildi.