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Niğde'de 61 yaşındaki kişi evinde hareketsiz bulundu, öldüğü belirlendi

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Niğde'de 61 yaşındaki kişi evinde hareketsiz bulundu, öldüğü belirlendi
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Niğde Sarıköprü Mahallesi'nde 61 yaşındaki kişiden haber alamayan yakınları polise bildirdi. Eve gelen ekipler kişiyi hareketsiz buldu, hayatını kaybettiği belirlenen cenaze otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Niğde'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Sarıköprü Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan M.Z.A'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin evde hareketsiz halde bulduğu M.Z.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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