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Niğde'de dev kaçak makaron operasyonu: 4.9 milyon ele geçirildi

Niğde'de dev kaçak makaron operasyonu: 4.9 milyon ele geçirildi
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 900 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 900 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak sigara imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında bir tırda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 4 milyon 900 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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