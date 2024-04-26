Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlendi

Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan orkestra ve koro müzik dinletisi sundu.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Vali Cahit Çelik, Cumhuriyetin 100. yılını geride bırakarak, 2. yüzyıla başladıklarını belirtti.

Gelecek nesillerin ülkeyi daha iyi yere getireceğini vurgulayan Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir memleketin iki ordusu var, biri asker ordusu biri de eğitim ordusu' demiş. Buradaki çocuklarımız da bu ülkenin eğitim ordusudur." ifadesini kullandı.

Çelik, programın ardından öğretmen ve öğrencilere belge takdim etti.

Etkinliği İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Altan ile veliler izledi.