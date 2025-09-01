Niğde'de, 2025-2026 Adli Yıl Açılış Programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Niğde Barosu Başkanı Emin Alper Öztürk, yeni adli yılın millete ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Hukuk devletinin bağımsız yargı ve özgür savunma makamıyla var olacağına dikkati çeken Öztürk, "Bağımsız yargının ve güçlü bir savunmanın teminatı ekonomik ve mesleki açıdan güvenceli avukatlardır. Bizler bağımsız savunmayı, meslek örgütlerimizin özerkliğini ve hukukun üstünlüğünü koruma kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından avukatlar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.