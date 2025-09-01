Niğde'de 2025-2026 Adli Yıl Açılış Programı Düzenlendi

Niğde'de 2025-2026 Adli Yıl Açılış Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 2025-2026 Adli Yıl Açılış Programı'nda konuşan Niğde Barosu Başkanı Emin Alper Öztürk, bağımsız yargı ve güçlü savunma konusunda vurgulamalarda bulundu.

Niğde'de, 2025-2026 Adli Yıl Açılış Programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Niğde Barosu Başkanı Emin Alper Öztürk, yeni adli yılın millete ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Hukuk devletinin bağımsız yargı ve özgür savunma makamıyla var olacağına dikkati çeken Öztürk, "Bağımsız yargının ve güçlü bir savunmanın teminatı ekonomik ve mesleki açıdan güvenceli avukatlardır. Bizler bağımsız savunmayı, meslek örgütlerimizin özerkliğini ve hukukun üstünlüğünü koruma kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından avukatlar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Cenaze sonrası isyan etti: Asya'dan kılık kıyafet sitemi

Cenaze sonrası isyan etti! Camideki giyim tarzına sert eleştiri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi

Henüz 25 yaşındaydı! Arkadaşlarının gözü önünde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.