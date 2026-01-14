Haberler

Niğde'de "2. Çocuk Tiyatroları Festivali" düzenlenecek

Niğde Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini eğlenceli geçirmesi için '2. Çocuk Tiyatroları Festivali'ni düzenliyor. Festivalde tiyatro oyunları, animasyon filmleri ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

Niğde Belediyesince öğrencilerin yarıyıl tatilini keyifli geçirmeleri amacıyla "2. Çocuk Tiyatroları Festivali" gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festivalde, tiyatro oyunları ve animasyon filmleri gösterime sunulacak.

Açılışta yüz boyama etkinlikleri, maskot gösterileri ve çocuklara özel ikramlar verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çocukları sanat ve sosyal aktivitelerle buluşturmayı önemsediklerini belirtti.

Özdemir, "Yoğun bir ders dönemini geride bırakan çocuklarımızın dinlenmeleri kadar kaliteli vakit geçirmeleri de bizim için değerli. Festivalle çocukların tatiline renk katmayı, ekran başından biraz olsun uzaklaştırıp tiyatro salonlarının o büyülü atmosferini solumalarını arzu ettik. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

17 Ocak Cumartesi saat 18.00'de başlayacak festivalin biletleri, https://kulturonline.nigde.bel.tr/ adresinden satışa sunuldu.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
