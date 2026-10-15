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Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay, cezaevi iş yurdu atölyelerini ziyaret etti

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Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay, cezaevi iş yurdu atölyelerini ziyaret etti
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Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki iş yurdu atölyelerini ziyaret ederek üretim faaliyetlerini inceledi. Tuncay, iş yurdu faaliyetlerinin hükümlülerin meslek edinmelerine ve çalışma hayatına hazırlanmalarına katkı sağladığını belirtti.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki iş yurdu atölyelerini ziyaret etti.

Tuncay, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Eren Yetişir ile atölyelerde yürütülen üretim faaliyetlerini inceledi.

Kurum Müdürü Zafer Demir'den çalışmalar hakkında bilgi alan Tuncay, atölyelerdeki faaliyetleri yerinde gördü.

Ziyarette, hükümlülerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar da ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay, iş yurdu faaliyetlerinin hükümlülerin meslek edinmelerine ve çalışma hayatına hazırlanmalarına katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA
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