Kar ve tipi nedeniyle kapanan Niğde-Çiflik kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Niğde-Çiftlik kara yolunda ulaşım, yapılan çalışmalarla yeniden sağlanmaya başladı. Yetkililer, sürücülerin kış şartlarına uygun tedbirler almasını önerdi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Niğde- Çiftlik kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2025'te kapanan Niğde-Çiftlik yolunun 8 ila 30. kilometreleri, kara yolları ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla bugün ulaşıma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyen çalışmalar aralıksız sürdürülmekte olup sürücülerimizin trafik işaret ve levhalarına uymaları, kış şartlarına uygun araç ve ekipmanla seyahat etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
