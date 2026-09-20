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Niğde Bor'da refüje çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı, 2'sinin hayati tehlikesi var

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Niğde'nin Bor ilçesindeki Niğde-Bor kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen otomobil refüje çarptı; kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 51 HH 163 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolunda refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan N.K, H.T, E.A. ve A.Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan ismi öğrenilemeyen 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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