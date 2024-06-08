Niğde Bor'da Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi

Niğde'nin Bor ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi.

Bir düğün salonundaki etkinlikte, kursiyerlerin el işi ve sanatsal çalışmaları sergilendi.

Bor İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışır, yaptığı konuşmada, Halk Eğitimi Merkezi olarak her yıl 400'e yakın kurs açtıklarını belirterek, serginin 3 gün süreceğini söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi olarak 5 bin 457 kursiyere eğitim verdiklerini belirten Çalışır, "Daha fazla kurs açmak ve kursiyere ulaşmak için bütün paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıl sonu sergimize tüm Borluları bekliyoruz." dedi.

Programa Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ethem Erdoğan, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.