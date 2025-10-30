Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kızılay Haftası mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Kızılay Haftası'nı idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Türk Kızılayın 150 yılı aşkın süredir yardım elini dünyanın 4 yanına taşıyan güzide kurum bir olduğunu dile getiren Özdemir, rengini şehitlerin kanından alan hilaliyle, acı ve gözyaşı olan yere koştuğunu kaydetti.

Özdemir, Kızılayın dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın insanlığın ortak vicdanı olmayı başardığını, ulusal ve uluslararası krizlerde milletin gurur kaynağı olduğunu aktardı.

Kızılay'ın afetlerdeki müdahalesinin yanında, yürüttüğü kan bağışı kampanyalarıyla binlerce insana can olduğunu vurgulayan Özdemir, "Sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yarasını sarmaktadır. Kızılay iyiliğin bir an değil, sürekli bir sorumluluk olduğunun en büyük kanıtıdır. Bu iyilik hareketinin isimsiz kahramanları olan fedakar Kızılay çalışanlarına, hiçbir karşılık beklemeyen değerli gönüllülerine ve bu hareketi ayakta tutan hayırsever bağışçılarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Kızılay Haftası'nı en içten dileklerimle kutlarım." ifadelerini kullandı.