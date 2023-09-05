Niğde Baro Başkanı Muharrem ayında aşure ikram etti

Niğde Baro Başkanı Av. Emin Alper Öztürk, Muharrem ayının adli tatile denk gelmesi nedeniyle hakim, savcı, avukatlar ve adliyeye gelen vatandaşlar ile personele aşure ikram etti.

Niğde Baro Başkanı Av. Emin Alper Öztürk, Muharrem ayının adli tatile denk gelmesi nedeniyle hakim, savcı, avukatlar ve adliyeye gelen vatandaşlar ile personele aşure ikram etti.

Niğde Adalet Sarayı'nda düzenlenen programda Baro Başkanı Av. Emin Alper Öztürk, hakim, savcı, avukatlar ve adliyeye gelen vatandaşlar ile personele aşure ikram etti. Barosu'nun her sene Muharrem ayında aşure etkinliği düzenlendiğini söyleyen Niğde Baro Başkanı Av. Emin Alper Öztürk yeni adli yılın sorunsuz geçmesi temennisinde bulunarak, " Niğde Baro Başkanlığı olarak uzun yıllardır aşure etkinliği yapıyoruz. Muharrem ayının onuncu günü dağıtmak makuldür ama maalesef bu sene adli tatile denk gelmesi sebebiyle biz geçen sene olduğu gibi adli yılın açılmasıyla beraber aşure etkinliğimizi yapmak istedik. Yeni adli yılın sorunsuz geçmesini temenni ediyorum. Tüm meslektaşlarıma şimdiden yeni adli yılında hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü ise, " Her yıl düzenlenen bu aşure çorbası programı vesilesiyle hem yeni adli yıla tabiri caizse ağzımızın tadıyla başlamış oluyoruz Hem de bolluğumuzun, bereketimizin, inancımızın ve medeniyetimizin bir simgesi olan alışkanlığımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu. - NİĞDE