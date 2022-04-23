Nif Çayı kırmızı aktı; çifti tedirgin oldu

YUNUSEMRE, MANİSA (DHA) - MANİSA'da Nif Çayı'nın suyunun kırmızıya dönmesi, çiftçileri tedirgin etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden doğan, Manisa'nın Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçesindeki Gediz Ovası'na içindeki tarlalardan geçerek İzmir Körfezi'ne dökülen Nif Çayı'nın suyunun bu sabah saatlerinde kırmızı renge dönmesi bölge çiftçilerini tedirgin etti. Cep telefonlarıyla görüntü çeken çiftçilerin ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

Sabah saatlerinde tarlasına gelince gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu belirten Mustafa Doğru (59) ise, "Bugün saat 10.00 sıralarında tarlama geldiğimde çayın rengi kıpkırmızıydı. Daha önce hiç bu şekilde görmemiştim. Kokusu da vardı. Bunu yıllardan beridir çekiyoruz ama bu defa ki çok anormal bir şeydi. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde çayların bu hali gerçekten üzüyor. Ceza bir çare değil. Milyonluk yatırımları yapan insanlar, bunun arıtmasını da yapar" diye konuştu.