Nice'te Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alpes-Maritimes Valiliğinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Nice kentindeki Moulins Mahallesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı belirtilirken, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ederek çevrenin güvenliğini sağladığı kaydedildi.

Alpes-Maritimes Valisi Laurent Hottiaux'un olay yerine giderek "bu aşağılık eylemi" kınadığı aktarılan açıklamada, düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nın talimatıyla güvenliğin yeniden sağlanması için mahalleye takviye güçlerin gönderileceği ifade edildi.

Açıklamada, Hottiaux'un güvenlik güçlerine ve ilk yardım ekiplerine teşekkür ettiği kaydedildi.

BFMTV kanalı, olayla ilgili "organize çete tarafından kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldığını aktardı.