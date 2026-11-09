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NHTSA, Ford’da yanık iddiası ve Waymo’da okul servisi kuralı için inceleme başlattı

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NHTSA, yan hava yastığı açılınca oluştuğu iddia edilen yanıklar için 1 milyon 236 bin 155 Ford otomobil hakkında ön soruşturma başlattı. Kurum ayrıca Waymo’nun 2 bin 895 aracını okul servisi kuralı ihlalleri gerekçesiyle geri çağırma incelemesine aldı.

NEW ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yan hava yastıklarının açılması sonucu yanık yaralanmaları oluştuğu iddiasına ilişkin 1 milyonun üzerinde Ford otomobile yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Söz konusu yanıkların hem sürücülerde hem de ön koltukta oturan yolcularda görüldüğü belirtilen açıklamada, ODI'nin iddia edilen sorunun kapsamını, sıklığını ve güvenlikle ilgili olası sonuçlarını değerlendirmek üzere bir ön soruşturma başlattığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında olduğu tahmin edilen araç sayısının 1 milyon 236 bin 155 olduğu ifade edildi.

Alphabet'in sürücüsüz araç birimi Waymo tarafından işletilen 2 bin 895 araçla ilgili geri çağırma incelemesi başlattığı kaydedildi.

İnceleme gerekçesi olarak söz konusu araçların, öğrencilerin bindiği veya indiği sırada okul servisleriyle karşılaştığında durma kuralına ilişkin trafik güvenliği ihlalleri gösterildi.

Kaynak: AA
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