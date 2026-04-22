Ankara'da "Nezaketin Başkenti Sempozyumu" düzenlendi

Ankara Valiliği tarafından organize edilen 'Nezaketin Başkenti Sempozyumu', Vali Vasip Şahin'in açılış konuşmasıyla gerçekleştirildi. Şahin, nezaketin toplumdaki önemine dikkat çekti ve güçlü ailelerin, güçlü toplumlar için temel olduğunu vurguladı.

Ankara Valiliğince "Nezaket Haftası" kapanış etkinlikleri kapsamında, "Nezaketin Başkenti Sempozyumu" düzenlendi.

Valiliğin Sıhhiye Yerleşkesi'ndeki Vali Vecdi Gönül Konferans Salonu'nda yapılan sempozyuma, Ankara Valisi Vasip Şahin, kurum müdürleri, bürokratlar, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Şahin, nezaketin, insanın kendisine, karşısındakine ve yaşadığı topluma duyduğu saygının en zarif ifadesi olduğunu belirtti.

Şahin, bir sözün üslubunun, bir bakışın samimiyetinin, bir selamın içtenliğinin ve bir teşekkürün vaktinde söylenmesinin çok önemli olduğunu hatırlattı.

Nezaketin ilk mektebinin aile olduğunu anımsatan Vali Şahin, "Çocuklarımız teşekkür etmeyi, özür dilemeyi, paylaşmayı, sabretmeyi, sıraya girmeyi, başkasının hakkına riayet etmeyi en önce evde, ailede öğrenir. Anne ve babanın birbirine hitabı, ev içindeki üslup, büyüklere gösterilen hürmet ve küçüklere gösterilen şefkat, çocukların karakter dünyasında silinmez izler bırakır. Bu nedenle güçlü toplumların temelinde güçlü aileler vardır. Güçlü ailelerin temelinde ise sevgi, saygı ve nezaket vardır." ifadelerini kullandı.

Nezaketin kamu hizmetinde de vazgeçilmez bir ilke olduğunu vurgulayan Şahin, kamu görevlilerinin vatandaşla kurduğu her temasın, devletin vakarını ve millete duyulan hürmeti temsil ettiğini hatırlattı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bizler kamu görevlileri olarak öncelikle vatandaşa dönük olan devlet yüzü olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız, akıldan çıkarmamalıyız. Gösterdiğimiz herhangi bir kaba davranışın devlete tahvil edildiğini ama gösterdiğimiz herhangi bir nezaketin, saygının, hizmetin, yardımın da aynı zamanda devlete ve millete duyulan saygı ve nezaket olarak geri döneceğini hiçbir zaman unutmamalıyız."

Açılış konuşmasının ardından sempozyumda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümünden Dr. Tuğba Menteşe Babayiğit, Ankara İl Müftü Yardımcısı Şerife Hanım Altuner, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Haskan Avcı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde klinik psikolog Ayşe Korkut sunum yaptı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

Savaşı başlatacak gerginlik! İki gemi ele geçirildi
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız

Çin'in istediği oldu! İran'la savaştaki ABD için vahim tablo

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu

Korkulan oldu! İran uyarı bile yapmadan füzelerle vurdu
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor

Savaş onu da vurdu! Dev zam geliyor
Miss Turkey yarışmacısı 'Mutluluğu buldum' diyerek yeni işini paylaştı

Miss Turkey "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
Canan Karatay eşinin vefatından sonra yaşadığı acıyı anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü

Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü