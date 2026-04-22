Ankara'da 'Nezaketin Başkenti Sempozyumu' düzenlendi

Ankara Valiliğince "Nezaket Haftası" kapanış etkinlikleri kapsamında, "Nezaketin Başkenti Sempozyumu" düzenlendi.

Valiliğin Sıhhiye Yerleşkesi'ndeki Vali Vecdi Gönül Konferans Salonu'nda yapılan sempozyuma, Ankara Valisi Vasip Şahin, kurum müdürleri, bürokratlar, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Şahin, nezaketin, insanın kendisine, karşısındakine ve yaşadığı topluma duyduğu saygının en zarif ifadesi olduğunu belirtti.

Şahin, bir sözün üslubunun, bir bakışın samimiyetinin, bir selamın içtenliğinin ve bir teşekkürün vaktinde söylenmesinin çok önemli olduğunu hatırlattı.

Nezaketin ilk mektebinin aile olduğunu anımsatan Vali Şahin, "Çocuklarımız teşekkür etmeyi, özür dilemeyi, paylaşmayı, sabretmeyi, sıraya girmeyi, başkasının hakkına riayet etmeyi en önce evde, ailede öğrenir. Anne ve babanın birbirine hitabı, ev içindeki üslup, büyüklere gösterilen hürmet ve küçüklere gösterilen şefkat, çocukların karakter dünyasında silinmez izler bırakır. Bu nedenle güçlü toplumların temelinde güçlü aileler vardır. Güçlü ailelerin temelinde ise sevgi, saygı ve nezaket vardır." ifadelerini kullandı.

Nezaketin kamu hizmetinde de vazgeçilmez bir ilke olduğunu vurgulayan Şahin, kamu görevlilerinin vatandaşla kurduğu her temasın, devletin vakarını ve millete duyulan hürmeti temsil ettiğini hatırlattı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bizler kamu görevlileri olarak öncelikle vatandaşa dönük olan devlet yüzü olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız, akıldan çıkarmamalıyız. Gösterdiğimiz herhangi bir kaba davranışın devlete tahvil edildiğini ama gösterdiğimiz herhangi bir nezaketin, saygının, hizmetin, yardımın da aynı zamanda devlete ve millete duyulan saygı ve nezaket olarak geri döneceğini hiçbir zaman unutmamalıyız."

Açılış konuşmasının ardından sempozyumda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümünden Dr. Tuğba Menteşe Babayiğit, Ankara İl Müftü Yardımcısı Şerife Hanım Altuner, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Haskan Avcı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde klinik psikolog Ayşe Korkut sunum yaptı.