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Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da sahne alacak

AA - Mehmet Yılmaz - Güncel
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Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da sahne alacak

Dünyaca ünlü ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de konser verecek.

Dünyaca ünlü ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de konser verecek.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk müziği ve geleneksel Mevlevi sufi müziği ustası Kudsi Erguner, Budapeşte YEE ile Macar Müzik Evi tarafından organize edilen konser kapsamında, 13 Mayıs'ta Budapeşte'de müzikseverler ile buluşacak.

Erguner'in ney üfleyeceği konsere, Hakan Güngör kanunuyla, Bangladeşli Niti Ranjan Biswas ise tablas ile eşlik edecek.

Üç büyük mutasavvıf Yunus Emre, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hoca Garip Nevaz'ın eserlerinin seslendirileceği konserle çok boyutlu tasavvuf müziği resitali sunulacak.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

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