Albüm: ABD Başkanı Trump'ın Son Dönemdeki Politikaları New York'ta Protesto Edildi
ABD'nin New York kentinde eylemciler, Başkan Trump'ın son dönemdeki politikalarını protesto etti. Göstericiler, 'Grönland Grönlandlılarındır' ve 'Latin Amerika'dan elini çek, savaşa hayır' gibi sloganlar attı.
NEW YORK, 21 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde sokaklara çıkan eylemciler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin son dönemde izlediği politikaları protesto etti. Göstericilerin taşıdığı dövizlerde, "Grönland Grönlandlılarındır", " Latin Amerika'dan elini çek, savaşa hayır" gibi ifadeler yer aldı.
