New York senatörü seçilen Kawas, İsrail'e yardımın kesilmesini halkın zaferi saydı

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde New York eyalet senatörü seçilen Filistin asıllı Aber Kawas, Başkan Donald Trump'ın İsrail'e askeri yardımı sonlandıracağına ilişkin açıklamasını "halkın zaferi" olarak nitelendirdi.

CNN'e konuşan Kawas, New Yorkluların ve ülkenin dört bir yanından birçok kişinin vergilerinin savaşa, soykırıma ve yabancı ordulara yardıma değil, kendi topluluklarına yatırım olarak kullanılması için mücadele ettiğini söyledi.

Kawas, Trump'ın İsrail'le ilgili bazı alanlarda geri adım atmasının, yaklaşık üç yıldır İsrail'e askeri yardımın durdurulmasını isteyen "Amerikalılar için bir zafer" sayılması gerektiğini belirtti.

Filistin asıllı Kawas, siyasetçilerin bu adımı yalnızca mali değil ahlaki bir mesele olduğu için atmasını istediklerini ifade etti.

3 Kasım'daki seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 75'ini alan Kawas, New York Eyalet Senatosuna seçilen Filistin kökenli ve başörtülü ilk kişi olmuştu.

Kawas, sonuçların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih yazdık." ifadesini kullanmıştı.

"Artık İsrail'e para vermeyeceğiz"

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.

Kaynak: AA