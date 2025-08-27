NEVÜ'ye 3.971 Öğrenci Yerleşti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 3 bin 971 öğrencinin üniversitelerine yerleşmeye hak kazandığını bildirdi.

Rektör Aktekin, yazılı açıklamasında, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını anımsattı.

Aktekin, 3 bin 971 öğrencinin üniversitelerine yerleşmeye hak kazandığını, bunlardan 2 bin 127'sinin lisans, 1844'ünün ise önlisans düzeyinde eğitim göreceğini ifade etti.

NEVÜ'nün, il merkezi ve ilçelerde 8 kampüste, 10 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, yüksekokul, 4 enstitü ve 22 araştırma merkezi ile faaliyet yürüttüğünü anlatan Aktekin, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, eğitimleri süresince yalnızca üniversitemizin imkanlarından değil, aynı zamanda Kapadokya'nın sunduğu eşsiz tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerden de yararlanacaklar. Uluslararası bir ortamda farklı kültürlerle etkileşim fırsatı bulacaklar. Bu özellik, NEVÜ'yü yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda ihtisaslaşma vizyonu ve güçlü işbirlikleriyle farklı bir yaşam deneyimi sunan bir üniversite haline getirmektedir."

Aktekin ayrıca YKS ek yerleştirmelerinin yanı sıra özel yetenek sınavları sonucunda yeni öğrencilerin üniversiteye katılacağını, bu durumun toplam öğrenci sayısını önemli ölçüde artıracağını aktardı.