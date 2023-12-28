NEVÜ'de Fen Bilimlerinin Olay Yeri İnceleme Üzerindeki Önemi Konulu Konferans Düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), "Fen bilimlerinin olay yeri inceleme üzerindeki önemi" konulu konferans düzenlendi.

Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Mustafa Kemal Subaşı, olay yeri incelemedeki çalışma aşamaları hakkında bilgi verdi.

Bir olayın raporlanmasında hangi kriterleri değerlendirdiklerini, nelere dikkat ettiklerini ve olayları nasıl sonuçlandırdıklarını örnekleriyle anlatan Subaşı, "Her temas bir iz bırakır" ilkesinden yola çıkarak hiçbir olayın delilsiz kalmayacağını vurguladı.

Suru cevap kısmının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Fındık tarafından Subaşı'na teşekkür belgesi takdim edildi.

Etkinliğe, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Ensar Çetin, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeliha Leblebici, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.