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Nevşehir Valisi Ali Fidan, Engelliler Günü'nde Özel Eğitim Öğrencileriyle Buluştu

4 Aralık 2023 15:49 Son Güncelleme: 15:51 Abone Ol

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte resim sergisi, şiir ve müzik gösterileri izlendi. Fidan, öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi ve el sanatları sergisini ziyaret etti.