Üye Girişi
Haberler
Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının detayları ortaya çıktı

3 aşamadan oluşacak! Gazze'deki ateşkesin detayları ortaya çıktı
Bakan Şeybani Türkçe mesajla duyurdu: Suriye'de yeni yönetimden ilk üst düzey ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Türkçe mesajla duyurdu
İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti

Onlarca kişi hastaneye başvurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
İsrail'e milyarlarca dolar ödeyen Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği para tepki çekti

Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği ücrete tepki yağıyor

Nevşehir Valisi Ali Fidan: 2024'te Güvenlik Olaylarında Azalma

Nevşehir Valisi Ali Fidan: 2024'te Güvenlik Olaylarında Azalma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2024 yılında il genelindeki güvenlik ve asayiş durumu hakkında bilgi verdi. Vali Fidan, suç aydınlatma oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ve bazı suç türlerinde ciddi azalmalar sağlandığını açıkladı. Ayrıca, tarihi eser kaçakçılığı ve narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına da vurgu yaptı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2024 yılında il genelinde meydana gelen güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Valilik Fuaye Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Vali Fidan, il geneli nüfusun yanı sıra her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapılan Nevşehir'in güvenli ve huzurlu bir kent olduğunu belirtti.

Fidan, il genelinde 2 bin 593 emniyet ve jandarma personelinin mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaparak başarılı çalışmalara imza attığını kaydetti.

Geçen yıl il genelinde, hırsızlıktan tehdit ve yaralamaya, dolandırıcılıktan hakarete kadar farklı suçlara ilişkin 13 bin 946 asayiş olayının meydana geldiğini ifade eden Fidan, "2024 yılında meydana gelen olayların bugüne kadar yüzde 96'sı aydınlatılmıştır. Genel olarak değerlendirdiğimizde suç aydınlatma oranımız Türkiye ortalamasının üzerindedir. 2024 yılını bir önceki yıla göre kıyasladığımızda, evden hırsızlık suçunda yüzde 38, işyerinden hırsızlık suçunda yüzde 18, motosiklet hırsızlığı suçunda yüzde 61, oto hırsızlığı suçunda yüzde 50 oranında azalma sağlanmıştır." dedi.

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yıl boyunca operasyonlar düzenlendiğini, bu operasyonlarda 22 kilo 522 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve yakalanan zanlılardan 91'inin tutuklandığını aktaran Fidan, narkotik suçlarda da bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 oranında azalma olduğu bilgisini paylaştı.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının kent açısından önem taşıdığını, güvenlik güçlerinin bu yönde de önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Fidan, şöyle konuştu:

"2024 yılında, 39 izinsiz kazı ve sit koşullarına aykırı hareket etme olayı ile 5 tarihi eser kaçakçılığına müdahale edilmiştir. Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, biri 1812 yılına ait altın varaklı olmak üzere 2 el yazması Kur'an-ı Kerim, Meryem ana figürü bulunan ikona, amfora, İbranice yazılmış kitap gibi muhtelif tarihi eserler ele geçirilerek ilgili birimlere teslim edilmiştir. Bu kapsamda, ilimizdeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim sayısını artırıyoruz."

Vali Fidan, geçen yıl Nevşehir'de siber suçlarla mücadele çerçevesinde 8 operasyonda dolandırıcılık suçuna karışan 90, göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında ise 9 şüphelinin tutuklandığını da sözlerine ekledi.

Fidan'a basın toplantısında İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
img

Devleri peşine taktı
img

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar
img

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Bayülgen'den 'zenginler depresyonda' çıkışı: Her şey kırolar için

Okan Bayülgen'den olay yaratacak 'zenginlik' çıkışı
Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına bomba yanıt

Kerem'den Galatasaraylı taraftarın eleştirisine bomba yanıt
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları

Son Dakika Haberleri

Öğretmen karne görüşleri 2025! TÜM SINIFLAR için Öğretmen karne görüşü 1. 2. 3. 4. 5. sınıf, ortaokul öğretmen karne notu görüşleri, yazıları Örnek karne görüşleri 2025! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? En güzel karne görüşleri 2025! Adli tatil ne zaman 2025? Tarotta 14. kart ne anlama gelir? Organ bağışı caiz mi, Diyanet? Los Angeles yangın söndü mü ABD? Tarotta 13. kart ne anlama gelir? Tarotta 12. kart ne anlama gelir? Diyarbakır su kesintisi! Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek 14 Ocak Salı? BUGÜN MAÇ VAR MI? 14 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.